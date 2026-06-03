CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes'i ağırlıyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.
CANLI: 3. ÇEYREK
FENERBAHÇE BEKO: 41
ANADOLU EFES: 50
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Sarı-lacivertliler, ilk maçta konuk ettiği rakibini 60-59 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Seride üç galibiyete ulaşan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.
CANLI: 3. ÇEYREK
FENERBAHÇE BEKO: 41
ANADOLU EFES: 50
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Sarı-lacivertliler, ilk maçta konuk ettiği rakibini 60-59 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Seride üç galibiyete ulaşan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.