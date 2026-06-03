İlbank Kadın Voleybol Takımı, 4 oyuncuyla daha anlaştı

İlbank Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu kadro planlaması kapsamında Ema Strunjak, Sara Lozo, Fatma Beyaz ve İdil Naz Kanbur ile sözleşme imzaladı.

calendar 03 Haziran 2026 19:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlbank Kadın Voleybol Takımı, 4 oyuncuyla daha anlaştı
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Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından İlbank; Ema Strunjak, Fatma Beyaz, İdil Naz Kanbur ve Sara Lozo ile sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasına göre 2026-27 sezonu planlaması kapsamında Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak, Sırp smaçör Sara Lozo, orta oyuncu Fatma Beyaz ve smaçör İdil Naz Kanbur ile anlaşmaya varıldı.

Başkent ekibi, Alexandra Frantti, Çağla Çiçekoğlu, Malwina Smarzek ve Breana Edwards'ı daha önce kadrosuna katmıştı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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