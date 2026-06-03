İlbank Kadın Voleybol Takımı, 4 oyuncuyla daha anlaştı

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından İlbank; Ema Strunjak, Fatma Beyaz, İdil Naz Kanbur ve Sara Lozo ile sözleşme imzaladı.



Kulübün açıklamasına göre 2026-27 sezonu planlaması kapsamında Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak, Sırp smaçör Sara Lozo, orta oyuncu Fatma Beyaz ve smaçör İdil Naz Kanbur ile anlaşmaya varıldı.



Başkent ekibi, Alexandra Frantti, Çağla Çiçekoğlu, Malwina Smarzek ve Breana Edwards'ı daha önce kadrosuna katmıştı.



