Fransa Açık'ta Shnaider ve Chwalinska yarı finale çıktı

Fransa Açık'ta (Roland Garros), Rus Diana Shnaider ve Polonyalı Maja Chwalinska yarı finale çıktı.

calendar 03 Haziran 2026 17:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fransa Açık'ta Shnaider ve Chwalinska yarı finale çıktı
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), Rus Diana Shnaider ve Polonyalı Maja Chwalinska yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvada, 4 kez grand slam şampiyonu ve kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 3-6, 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenen Rus Diana Shnaider (25), kariyerinin ilk yarı final biletini aldı.

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise elemelerden gelen ve dünya klasmanında 114. sırada yer alan Polonyalı Chwalinska, Anna Kalinskaya'yı (22) 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Shnaider ve Chwalinska, yarı finalde karşılaşacak.

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