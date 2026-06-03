Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu ile anlaştı!

Trabzonspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen Metehan Mimaroğlu ile anlaşmaya vardı.

calendar 03 Haziran 2026 18:57
Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu ile anlaştı!
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken hücum hattına takviye yaptı. Bordo-mavili ekip, geride kalan sezonda Gençlerbirliği forması giyen deneyimli hücum oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile anlaşmaya vardı.

31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de geride kalan sezonda Gençlerbirliği adına ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Kanat ve hücumun farklı bölgelerinde görev yapabilen Metehan, ligde çıktığı 32 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımının ligde kalma mücadelesinde önemli rol oynadı.

Kariyerinde Altınordu, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Bandırmaspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerin formasını giyen tecrübeli oyuncunun, Trabzonspor'un hücum rotasyonuna derinlik katması bekleniyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavililer, yerli oyuncu havuzunu güçlendirme hedefi kapsamında Metehan transferini sonuçlandırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Trabzonspor, yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Metehan Mimaroğlu transferiyle birlikte bordo-mavililer, hücum hattındaki alternatiflerini artırmış oldu.

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