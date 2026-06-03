Filenin Sultanları, galibiyetle başladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.
1. SET SONUCU: 25-17
2. SET SONUCU: 20-25
3. SET SONUCU: 16-25
4. SET SONUCU: 25-23
5. SET SONUCU: 15-11
Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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1. SET SONUCU: 25-17
2. SET SONUCU: 20-25
3. SET SONUCU: 16-25
4. SET SONUCU: 25-23
5. SET SONUCU: 15-11
Filenin Sultanları, Brezilya'da ayrıca Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.
S SPORT YILLIK YELİK SPORX KODUYLA 900 TL İNDİRİMLİ!