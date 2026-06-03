Cedi Osman yetmedi, derbiyi Olympiakos kazandı

unanistan Ligi Playoffları'nda final serisi heyecanı, bu akşam itibariyle başladı. Final serisinin ilk maçında Olympiakos, sahasında ezeli rakibi Panathinaikos'u konuk etti.



Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta Olympiakos, sahadan 82-76'lık skorla galip ayrıldı.



Bu sonuçla Olympiakos, seride 1-0 öne geçerek saha avantajını korudu. Eşleşmenin ikinci maçı, 5 Haziran Cuma akşamı bu kez Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak.



Seride üç galibiyete ulaşan taraf, Yunanistan Ligi şampiyonu olacak.



Olympiakos'ta Evan Fournier 20 sayı, 3 ribaund, 5 asist; Sasha Vezenkov 16 sayı, 5 ribaund; Nikola Milutinov 10 sayı, 12 ribaund, 2 asist; Tyrique Jones 9 sayı, 5 ribaund ile oynadı.



Panathinaikos'ta ise Cedi Osman 23 sayı, 4 ribaund, 2 asist; Kendrick Nunn 20 sayı, 4 ribaund; Dinos Mitoglou 14 sayı, 4 ribaund; TJ Shorts 8 sayı, 6 asist ile mücadele etti.



