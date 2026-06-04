Real Madrid seçimleri çıldırdı: Erling Haaland!

Real Madrid başkan adayı Enrique Riquelme, yıldız transferinin Erling Haaland olacağını açıkladı.

calendar 04 Haziran 2026 00:15
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid seçimleri çıldırdı: Erling Haaland!
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Real Madrid'de Florentino Perez'in karşısında aday olarak seçime giren Enrique Riquelme, yıldız transferinin Erling Haaland olacağını açıkladı.

Riquelme, "Dünya yıldızı transferim Erling Haaland olacak." dedi ve formasını canlı yayında çıkardı.

Alicante'li iş adamı, röportajda futbolcunun adının yazılı olduğu bir forma ve transfere ilişkin noter tasdikli belgeyle birlikte kameraların karşısına çıktı.

Riquelme ayrıca Rodri'nin de transfer edileceğini duyurdu.

Riquelme, "Eğer Erling Haaland ve Rodri benimle birlikte Real Madrid'e gelmezse, Real Madrid'in tüm 100.000 üyesinin aidatlarının %100'ünü ben ödeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kulüp efsanesi Raul'un sportif direktörü ve Fernando Hierro'nun kulüp altyapısı La Fabrica'nın direktörü olarak atanacağını da duyurdu.

 

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