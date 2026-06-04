Florentino Perez resmen açıkladı: Mourinho

Florentino Perez, başkan seçilirse Jose Mourinho'nun Real Madrid teknik direktörü olacağını açıkladı.pic.twitter.com/8UKj0WiBG4



— Sporx (@sporx) June 3, 2026

Real Madrid başkan adayı Florentino Perez, seçilmesi halinde Jose Mourinho ile çalışacağını resmen açıkladı.Jose Mourinho, İspanyol iş insanının seçim kampanyası için çekilen videoda yer aldı ve Florentino Perez'e Real Madrid forması giyerek destek oldu.Florentino Perez, AS'a verdiği röportajda "J." dedi.Perez, Mourinho ile ilgili olarak "Mourinho, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biridir ve bizimle geçirdiği süre boyunca Real Madrid için çok önemli bir rol oynadı. O, rekor kıran o ünlü lig şampiyonluğunun teknik direktörüydü. Takıma çok yüksek bir rekabet ruhu aşıladı ve bu, daha sonra elde ettiğimiz tüm başarılar için hayati öneme sahipti." ifadelerini kullandı."Başka transferler de olacak mı? Taraftarlar büyük isimleri ve "Galacticos"lardan birinin gelmesini istiyor." sorusuna Florentino Perez, "Daha fazlası gelecek. Bu kesin. Beni tanıyan herkes, büyük oyuncuların Real Madrid'de oynamak istediğini bilir, ben de öyle istiyorum. Ve benim bunu gerçekleştirdiğimi de bilirler." cevabını verdiJose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.