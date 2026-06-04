Galatasaray, Göztepe'yi yendi; seride öne geçti

Sutopu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği ENKA'yı 14-12 yendi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kalamış Tesisleri Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadelede rakibini 14-12 yenen sarı-kırmızılı takım, seride 1-0'lık üstünlüğü sağladı.
Final serisinde ikinci maç, ENKA'nın ev sahipliğinde yarın saat 12.00'de ENKA Havuzu'nda oynanacak.
Final müsabakalarında üç galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kalamış Tesisleri Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadelede rakibini 14-12 yenen sarı-kırmızılı takım, seride 1-0'lık üstünlüğü sağladı.
Final serisinde ikinci maç, ENKA'nın ev sahipliğinde yarın saat 12.00'de ENKA Havuzu'nda oynanacak.
Final müsabakalarında üç galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.