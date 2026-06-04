Ümit Milliler, tek golle galip

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Kosova'yı 1-0 yendi

calendar 04 Haziran 2026 01:05
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milliler, tek golle galip
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 ÜmitMilli Futbol Takımı, özel maçta konuk ettiği Kosova'yı 1-0 yendi.

20. dakikada İlhan Fakılı'nın pasında topla buluşan Ali Habeşoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Gjokaj, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada Ayberk Karapo'nun sağ taraftan kullandığı taç atışında altıpas çizgisi üzerinde yükselen Ali Habeşoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gjokaj, meşin yuvarlağı kurtardı.

82. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. Emirhan Acar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası civarında bulunan Salih Malkoçoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Mücadele, ÜmitMilli Futbol Takımı'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Melih Aldemir, Samet Özkul, Batuhan Bıyıklı

Türkiye: Deniz Ertaş (Dk. 72 Onuralp Çevikkan), Ayberk Karapo, Yiğit Efe Demir (Dk. 72 Salih Malkoçoğlu), Hamza Güreler, Yasin Özcan (Dk. 83 Deniz Ofli), Eyüp Aydın (Dk. 64 Emirhan Boz), Emirhan İlkhan (Dk. 84 Yunus Emre Konak), Hamza Akman (Dk. 46 Emirhan Acar), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 72 Melih Bostan), İlhan Fakılı (Dk. 83 İzzet Çelik), Ali Habeşoğlu (Dk. 83 Poyraz Efe Yıldırım)

Kosova: Gjokaj, Sadriu (Dk. 84 Maliqi), Zeqiraj, Shala, Parduzi, Bllaca (Dk. 64 Morina), Xhylani (Dk. 65 Rrahmani), Zeqiri, Fazlija, Jashari (Dk. 75 Sahitaj), Berisha (Dk. 75 Aliu)

Gol: Dk. 82 Salih Malkoçoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 62 Eyüp Aydın (Türkiye), Dk. 77 Aliu (Kosova)

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