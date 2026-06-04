53 yıllık hasreti bitirmek için ilk adım!

NBA final serisi ilk maçında New York Knicks, San Antonio Spurs'u deplasmanda 105-95 mağlup etmeyi başardı.



Maçı Jalen Brunson'ın büyük rol oynadığı 11-0'lık bir seri ile bitiren Knicks, tarihe bir kez daha adını yazdırdı. Knicks, şampiyonluk serisinin 1. maçında San Antonio'yu yenen ilk takım oldu. Spurs bu maçlarda 6-0'lık bir galibiyet serisine sahipti.



New York, playofflarda 12 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve 53 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için büyük bir form grafiğine ulaştı.



New York Knicks'e galibiyeti getiren Jalen Brunson 13'ü son çeyrekte olmak üzere toplam 30 sayı üretti. Karl Anthony Towns 18, OG Anunoby 17, Landry Shamet ise 13 sayı üretti.



San Antonio'da Victor Wembanyama 26, Stephon Castle 17, Dylan Harper ve Julian Champagnie ise 16'şar sayı ile oynadı.



