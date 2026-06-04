Galatasaray'ın Anguissa ilgisi!

Galatasaray'ın Napoli'nin orta sahası Frank Anguissa ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. Aslan'ın 5 milyon euroluk bir teklif hazırladığı aktarıldı.

calendar 04 Haziran 2026 09:23
Galatasaray'ın Anguissa ilgisi!
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Orta saha transferine yönelen Galatasaray için sürpriz bir iddia göze çarptı.

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberinde; sarı-kırmızılıların Napoli'den Frank Anguissa'yı istediği vurgulandı. Napoli ile sözleşmesi 2027'de sona erecek 30 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılmak istediği aktarıldı.

Cimbom'un Anguissa için Napoli'ye 5 milyon euroluk bir teklif sunduğu öne sürüldü. Ayrıca Kamerunlu yıldızla da maaş görüşmelerinin yapıldığı dile getirildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

2022'den beri Napoli'de olan ve İtalya Serie A şampiyonluğu kazanan Frank Anguissa'nın kariyerine yeni bir takımda devam etmek istediği kaydedildi.

Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda da Napoli'de 22 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha, 4 gol attı, 2 asist yaptı. Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan Anguissa için görüşmelerin iki kulüp arasında devam edeceği belirtildi.

Cimbom'da Kamerunlu yıldızın orta saha transfer listesinde önemli bir alternatif olduğu bildirildi.

OSIMHEN TANIYOR

Anguissa, Napoli'de Victor Osimhen'le beraber oynadı. 2022-2023 sezonunda Serie A'da şampiyonluk kazanan Napoli'de yer alan Anguissa ve Osimhen'in şimdi Galatasaray'da buluşma ihtimali olduğu dile getirildi.

NAPOLI İLE İYİ İLİŞKİLER

Victor Osimhen'in transferi sürecinde Galatasaray ile Napoli arasında ilişkiler üst seviyeye çıktı. Noa Lang transfer sürecinde de bu yakın iletişim yarar getirmişti. Napoli son dönemde Galatasaray'la sık sık transfer görüşmelerinde bulundu.

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