Beşiktaş'ta kaleye yerli takviyesi: Serhat Öztaşdelen

Beşiktaşlı kurmaylar uzun zamandır yakın takibe aldığı 21 yaşındaki kaleci Serhat Öztaşdelen'in transferi konusunda kulübü Kocaelispor'la ön anlaşma sağladı.

calendar 04 Haziran 2026 08:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kaleye yerli takviyesi: Serhat Öztaşdelen
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Kaleci Ersin Destanoğlu'na yeni sözleşme önermeyen Beşiktaş yönetimi, bu mevkide köklü değişime gitmeyi planlıyor.

Bu bölgeye 2 takviye yapmayı düşünen siyah-beyazlıların, Kocaelispor forması giyen ve uzun zamandır takibe alınan Serhat Öztaşdelen'in transferinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü. 21 yaşındaki kaleci için Körfez temsilcisi ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve iki kulüp arasında ön anlaşma sağlandığı aktarıldı.

5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın gelecek vadeden genç kaleci için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi. Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Serhat Öztaşdelen'in siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. Kocaelispor yönetimi, Altınordu altyapısından yetişen başarılı file bekçisini geçen yıl yaz döneminde 124 bin euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.

G.SARAY MAÇINDA DEVLEŞTİ

Serhat Öztaşdelen geçen sezon Trendyol Süper Lig'de son 7 karşılaşmada Kocaelispor'un kalesini korudu. 21 yaşındaki eldiven özellikle 12 Nisan 2026 tarihinde RAMS Park'ta oynanan ve 1-1 biten Galatasaray maçındaki performansıyla beğeni toplamıştı. Genç oyuncu, kalesine adeta duvar örerek Körfez'in zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmasında başrolü oynamıştı. 


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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
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