Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi!

Sağ bek transferi yapmak istediklerini vurgulayan başkan adayı Aziz Yıldırım, ekibiyle beraber hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer listesinde bulunan Aaron Wan Bissaka adı ön plana çıkarıldı.



İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ın küme düşmesinden sonra 28 yaşındaki Demokratik Kongolu sağ bek için çalışmalara hız verildi.



West Ham'la 2031 yılına kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcu, küme düşmelerinin ardından ayrılmak istediğini belirtti.



Fenerbahçe'nin de bu durumu fırsat bilerek teklif götürmeye hazırlandığı bildirildi.



İngiliz basınında çıkan haberlerde; sarı- lacivertli kulübün Aaron Wan Bissaka konusunda son derece ciddi ve istekli olduğu kaydedildi.





DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK



Aaron Wan Bissaka, Demokratik Kongo Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek.



Aday kadroda olan 28 yaşındaki sağ bek, kupa öncesi transfer görüşmelerini bitirmek istiyor.



Sağ bek konusunda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



