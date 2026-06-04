Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi!

Fenerbahçe'de Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sağ bek bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdürürken Yıldırım ve ekibinin gündemine Premier Lig'de küme düşen West Ham United'ın futbolcusu Aaron Wan-Bissaka'nın geldiği öğrenildi.

calendar 04 Haziran 2026 08:32
Haber: Sabah
Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi!
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Sağ bek transferi yapmak istediklerini vurgulayan başkan adayı Aziz Yıldırım, ekibiyle beraber hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer listesinde bulunan Aaron Wan Bissaka adı ön plana çıkarıldı.

İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ın küme düşmesinden sonra 28 yaşındaki Demokratik Kongolu sağ bek için çalışmalara hız verildi.

West Ham'la 2031 yılına kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcu, küme düşmelerinin ardından ayrılmak istediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin de bu durumu fırsat bilerek teklif götürmeye hazırlandığı bildirildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde; sarı- lacivertli kulübün Aaron Wan Bissaka konusunda son derece ciddi ve istekli olduğu kaydedildi.


DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

Aaron Wan Bissaka, Demokratik Kongo Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek.

Aday kadroda olan 28 yaşındaki sağ bek, kupa öncesi transfer görüşmelerini bitirmek istiyor.

Sağ bek konusunda sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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