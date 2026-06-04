Bernardo Silva parası Can Uzun'a

31 yaşındaki Bernardo Silva'dan toplamda 50 milyon Euro'yu bulan ücret talebi nedeniyle vazgeçen sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki Can'ı 30-35 milyon Euro seviyelerinde bir rakama kadrosuna katmak istiyor.

calendar 04 Haziran 2026 08:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Bernardo Silva parası Can Uzun'a
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Geçtiğimiz sezon Mertens'in boşluğunu dolduramadığı açık bir şekilde görülen Galatasaray, transferde önceliği 10 numaraya verdi.

İlk temas, İlkay Gündoğan aracılığıyla Bernardo Silva ile kuruldu. Manchester City ile sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız, imza parasıyla birlikte 3 yıllığına 50 milyon Euro talep etti.

40 milyon Euro bütçe ayrılan Bernardo Silva'nın maliyetini yüksek bulan sarı-kırmızılılar, B Planı olarak gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: Can Uzun.

ÇIKIŞ MADDESİ 60 MİLYON EURO

Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan 2005 doğumlu Can Uzun'un serbest kalma maddesi 60 milyon Euro. Galatasaray'ın hedefi; 30-35 milyon Euro seviyesinde rakamlarla Frankfurt'la anlaşmaya varmak...

10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Frankfurt formasıyla sezonu 10 gol-6 asistle tamamladı.

Genç yıldızın, Alman kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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