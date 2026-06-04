Beşiktaş'ta Italiano hazır, ustaları bekliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör düğümü çözülmek üzere. Futbol direktörü Önder Özen, 48 yaşındaki çalıştırıcı ile İtalya'da bir araya geldi. Tecrübeli hocaya hedefler anlatıldı. Taraflar olumlu ayrılırken Beşiktaş, daha üst seviyedeki teknik adamlarla yapacağı görüşmelerin sonucuna göre adım atacak.

calendar 04 Haziran 2026 07:44 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 08:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano hazır, ustaları bekliyor
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Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği son buluyor.

Siyah-beyazlıların, Bologna ile sözleşmesi biten Vincenzo İtaliano ile kurduğu ilk temaslar olumlu sonuçlanmıştı.

İtalya'ya giden futbol direktörü Önder Özen, 48 yaşındaki teknik adamla masaya oturdu.

Tecrübeli hocaya takımın yapısı, hedefler ve planlama konularında yüz yüze bilgiler verildi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen görüşmede İtaliano da Beşiktaş'ı çalıştırmak istediğini söyledi.

SLOT-MİLAN GÖRÜŞMESİ KRİTİK

Hücum futboluna dayalı anlayışı ve takımlarına kazandırdığı oyun kimliğiyle dikkat çeken İtaliano, İtalya'nın yükselen teknik adamları arasında gösteriliyor. Ancak siyah-beyazlılar, öncelikle Arne Slot'un Milan ile yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.

LİSTEDE ÜST DÜZEL İKİ İSİM DAHA VAR

Listede üst düzey iki ismin daha olduğu, İtaliano'nun bekletildiği öğrenildi. Son aşamada nihai kararın başkan Serdal Adalı tarafından verileceği ve hafta sonuna kadar teknik direktör meselesinin çözüleceği belirtildi.

BOLOGNA'DA TARİH YAZDI!

Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum futbolu oynatmayı benimseyen İtaliano, Bologna ile 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı yenerek İtalya Kupası'nı kazanmış ve kulübüne 51 yıl sonra bu turnuvadaki ilk kupasını getirmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.  


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