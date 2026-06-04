Manchester City'den Haaland tepkisi

Manchester City, Real Madrid başkan adaylarından Enrique Riquelme'nin Erling Haaland açıklamalarına yanıt verdi. İngiliz devi, Norveçli yıldızla ilgili ortaya atılan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

calendar 04 Haziran 2026 12:20
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester City'den Haaland tepkisi
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Real Madrid'de başkanlık süreciyle birlikte transfer vaatleri de gündeme gelmeye başladı.

Başkan adaylarından Enrique Riquelme'nin, "Dünya yıldızı transferim Erling Haaland olacak" şeklindeki açıklaması dünyada geniş yankı uyandırdı.

Riquelme'nin bu iddiasını noter tasdikli bir belgeyle desteklediğini öne sürmesinin ardından gözler Manchester City'ye çevrildi.

MANCHESTER CITY'DEN NET AÇIKLAMA

İngiliz kulübü, Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili bu sözlerin doğru olmadığını belirtti.

Manchester City'den yapılan açıklamada, "Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili gündeme gelen haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Haaland'ın transferine kapı aralayacak herhangi bir sözleşme maddesinin bulunmadığı da özellikle vurgulandı. Manchester City, "Bunun gerçekleşme ihtimali yoktur ve buna imkân tanıyacak herhangi bir sözleşme maddesi de bulunmamaktadır." diyerek iddialara kesin bir dille karşı çıktı.

YASAL SÜREÇ SİNYALİ

İngiliz devi, Haaland'ın görselinin bu süreçte kullanılmasına da tepki gösterdi. Kulüp açıklamasında, oyuncunun görselinin bu bağlamda kullanılmasına ilişkin yasal işlem başlatılmasının değerlendirildiği ifade edildi.

Erling Haaland'ın Manchester City ile olan geleceği uzun süredir Avrupa basınında gündem olurken, İngiliz kulübünün bu açıklaması transfer iddialarını şimdilik kapatmış oldu.

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