Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında 2. perde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

calendar 04 Haziran 2026 10:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında 2. perde
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücaadele, beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SERİDE 1-0 ÖNDE

Beşiktaş, sahasında oynadığı ilk maçı 82-79 kazanmıştı.

Seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Ligin normal sezonunu 2. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Galatasaray MCT Technic'i eleyerek yarı finale yükseldi.

Sezonu 3. basamakta bitiren Bahçeşehir Koleji ise çeyrek final serisinde Trabzonspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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