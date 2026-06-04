Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında 2. perde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücaadele, beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ SERİDE 1-0 ÖNDE
Beşiktaş, sahasında oynadığı ilk maçı 82-79 kazanmıştı.
Seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
YARI FİNALE NASIL GELDİLER?
Ligin normal sezonunu 2. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Galatasaray MCT Technic'i eleyerek yarı finale yükseldi.
Sezonu 3. basamakta bitiren Bahçeşehir Koleji ise çeyrek final serisinde Trabzonspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücaadele, beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ SERİDE 1-0 ÖNDE
Beşiktaş, sahasında oynadığı ilk maçı 82-79 kazanmıştı.
Seride üç maç kazanan takım, finalde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
YARI FİNALE NASIL GELDİLER?
Ligin normal sezonunu 2. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, çeyrek finalde Galatasaray MCT Technic'i eleyerek yarı finale yükseldi.
Sezonu 3. basamakta bitiren Bahçeşehir Koleji ise çeyrek final serisinde Trabzonspor'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.