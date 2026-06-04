Ergin Ataman'dan Yunan hakemlere tepki!

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Ligi play-off final serisi ilk maçında Olympiakos'a yenildikten sonra hakem kararlarına tepki gösterdi.

calendar 04 Haziran 2026 10:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ergin Ataman'dan Yunan hakemlere tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


Yunanistan Basketbol Ligi play-off serisi ilk maçında Olympiakos, sahasında Panathinaikos'u 82-76 yenerken konuk takımın başantrenörü Ergin Ataman hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ergin Ataman, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'de insanların takip ettiği birçok televizyon dizisi olduğunu bilirsiniz. Siz Yunanların da dizi izlediğini biliyorum. Bizim finallerimiz de tam olarak böyle. Spor dünyasındaki insanlar bunları sanki bir televizyon dizisiymiş gibi takip ediyor." diye konuştu.

"ATAMAN AVRUPA'NIN EN KÖTÜ KOÇU, TEBRİKLER!"

Hakem yönetimini eleştiren Ataman, "Skor 82-76 mı? Hayır, 29-5. Olympiakos, son 2 dakikadaki kritik olanlar da dahil tam 29 serbest atış kullandı, biz ise sadece 5 tane kullanabildik. Yunan medyası, Sırp medyası sürekli aynı şeyleri yazıp duruyor. Ataman Avrupa'nın en kötü koçu, siz en iyi hakemlere sahipsiniz. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.