Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'ya imza atıyor: Adams Kone

Fenerbahçe U19'un genç savunmacısı Adams Kone'nin, profesyonel sözleşmesi olmadığı için düşük bir yetiştirme bedeliyle Benfica B Takımı'na transfer olabileceği iddia ediliyor.

calendar 04 Haziran 2026 11:14
Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'ya imza atıyor: Adams Kone
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Fenerbahçe'de başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ederken ve adaylar yurt dışından milyon euroluk dikkat çekici transfer hamlelerine yönelmişken, sarı-lacivertli kulübün altyapısındaki en dikkat çeken genç isimlerden biri sessizce elden çıkmak üzere.

BENFICA'NIN RADARINA GİRDİ

Geçtiğimiz ocak ayında sürpriz bir şekilde Fenerbahçe U19 kadrosuna katılan 2007 doğumlu Fildişi Sahilli stoper Adams Kone, Portekiz futbolunun önemli yetenek merkezlerinden biri olan Benfica'nın takibine takıldı.

BENFICA B TAKIMI PLANI

Hem stoper, hem sağ bek hem de ön libero pozisyonlarında görev alabilen "çok yönlü" bir oyuncu olarak değerlendirilen genç futbolcunun, Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden Benfica B Takımı'na transfer olmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

15 Nisan 2007 doğumlu ve 1.81 boyundaki Kone, fiziksel gücü ve farklı mevkilerde oynayabilme yeteneği sayesinde geleceğin potansiyelli savunma oyuncuları arasında gösteriliyor.

GENÇ MİLLİ TAKIM DENEYİMİ VE FORMA NUMARASI

Fenerbahçe altyapısında 30 numaralı formayı giyen Kone'nin, aynı zamanda Fildişi Sahili'nin alt yaş milli takımlarında da dikkat çeken performanslar sergilediği biliniyor.

YETİŞTİRME BEDELİYLE TRANSFER İHTİMALİ

Profesyonel bir sözleşmesi bulunmayan genç oyuncunun, Benfica tarafından düşük bir yetiştirme tazminatı karşılığında kadroya katılabileceği konuşuluyor. Şu an resmi bir piyasa değerine sahip olmayan Kone için Portekiz ekibinin uzun süredir ilgisinin bulunduğu ve bu ilginin 3 Haziran 2026 itibarıyla somutlaşma aşamasına geldiği belirtiliyor.

Benfica'nın, genç ve ham yetenekleri B takımında geliştirerek A takıma hazırlama stratejisini bu kez Adams Kone üzerinde uygulamak istediği aktarılıyor. Türkiye U19 Süper Ligi'ndeki performansıyla scoutlardan olumlu geri bildirim alan Kone, Benfica B Takımı için uygun bir profil olarak değerlendiriliyor.

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1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
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4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
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6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
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