Fenerbahçe Beko, son adım için deplasmanda

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e konuk olacak ve bu maçı da kazanarak finale yükselmeyi hedefleyecek.

calendar 04 Haziran 2026 10:59 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 11:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko, son adım için deplasmanda
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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında cuma günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve zorlu randevuyu beIN SPORTS 5 canlı yayınlayacak. 

Serinin ilk iki maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 60-59 ve 73-72 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmenin 3. maçını da kazanması durumunda tur atlayacak.

Anadolu Efes, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak.

Serinin galibi, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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