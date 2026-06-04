A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı konuk edecek

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Kuzey İrlanda'yı konuk edecek.

calendar 04 Haziran 2026 12:43 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 14:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı konuk edecek
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında cuma günü Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak. Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan milliler, 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

Konuk Kuzey İrlanda ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 6 puanla 3. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında Kuzey İrlanda'da oynanan ilk maçı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazanmıştı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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