Inter'den Beşiktaş'a iki yıldız önerisi

Beşiktaş ile Inter arasındaki transfer temaslarının sürmesi beklenirken, İtalyan ekibinin Davide Frattesi ve Benjamin Pavard'ı Siyah-Beyazlı kulübe önerdiği iddia edildi.

calendar 04 Haziran 2026 13:48
Inter'den Beşiktaş'a iki yıldız önerisi
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Beşiktaş ile Inter arasında geçtiğimiz sezon Kristjan Asllani transferi sırasında kurulan temasların, yeni transfer görüşmelerinin önünü açabileceği öne sürüldü.

İtalyan ekibinin kadroda köklü değişikliklere hazırlandığı ve bazı önemli oyuncuları Siyah-Beyazlı kulübe önerdiği iddialar arasında yer aldı.

FRATTESI İÇİN YENİ İDDİALAR

Teknik direktör Cristian Chivu yönetiminde yeni bir yapılanma sürecine giren Inter'in, transfer bütçesinde kaynak yaratmak amacıyla yüksek maliyetli bazı futbolcularla yollarını ayırmayı değerlendirdiği belirtildi. Bu doğrultuda adı öne çıkan isimlerden birinin orta saha oyuncusu Davide Frattesi olduğu ifade edildi.

DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR

İtalyan futbolcunun son dönemde düzenli olarak ilk 11'de forma giyememesinden dolayı ayrılığa sıcak baktığı konuşulurken, Inter'in daha önce talep ettiği yüksek bonservis bedelinde indirime gidebileceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın ise olası bir transfer için kiralama veya satın alma opsiyonlu bir model üzerinde durabileceği iddia edildi. Frattesi'nin kulübüyle 3 yıllık sözleşmesi bulunurken, yıllık kazancının 6.4 milyon Euro olduğu belirtildi.

PAVARD DA LİSTEDE

Inter'in Beşiktaş'a önerdiği ileri sürülen bir diğer oyuncunun ise Fransız savunmacı Benjamin Pavard olduğu kaydedildi. Tecrübeli stoperin yüksek maaşının kulüp bütçesinde önemli bir yük oluşturduğu ve Inter yönetiminin bu konuda çözüm arayışında olduğu ifade edildi.

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