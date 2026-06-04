Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombineleri satışa çıktı

Yalnızca 2025-26 sezonu Gençlerbirliği kombine sahiplerinin yararlanabileceği indirimli satış dönemi, 12 Haziran Cuma günü saat 12.00'de sona erecek.



Bu avantajlı dönemde satın alınan kombineler, sezon içerisinde başkasına devredilemeyecek. Kombine yenileme ve indirim döneminde taraftarlar, en fazla 1 kombine satın alabilecek.



GENEL SATIŞ 12 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR



Başkent ekibinde genel satış dönemi ise 12 Haziran Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Genel satış döneminde alınan kombineler, sezon boyunca en fazla 5 kez transfer edilebilecek. Müsabakalardaki bireysel transfer izinleri, il güvenlik kurulu ve kulüp kararlarına göre değişiklik gösterebilecek.



Kombine satışları sadece Gençlerbirliği logolu Passo taraftar kart sahiplerine yapılacak. Taraftarların satın alma işlemini gerçekleştirebilmeleri için e-bilet kullanım sürelerini 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatmaları gerekiyor.



Gençlerbirliği'nin 2026-27 sezonu için belirlediği indirimli ve genel kombine satış fiyatları belli oldu.



İNDİRİMLİ SATIŞ



Güney kale arkası: 6 bin lira



Maraton: 8 bin lira



Sağ-sol kapalı: 10 bin lira



VIP: 50 bin lira



GENEL SATIŞ



Güney kale arkası: 12 bin lira



Maraton: 16 bin lira



Sağ-sol kapalı: 24 bin lira



VIP: 60 bin lira



