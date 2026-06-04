Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombineleri satışa çıktı

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı ekibin Eryaman Stadı'nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan indirimli kombineler, saat 13.00'te satışa sunuldu.

calendar 04 Haziran 2026 13:48 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 13:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombineleri satışa çıktı
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Yalnızca 2025-26 sezonu Gençlerbirliği kombine sahiplerinin yararlanabileceği indirimli satış dönemi, 12 Haziran Cuma günü saat 12.00'de sona erecek.

Bu avantajlı dönemde satın alınan kombineler, sezon içerisinde başkasına devredilemeyecek. Kombine yenileme ve indirim döneminde taraftarlar, en fazla 1 kombine satın alabilecek.

GENEL SATIŞ 12 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Başkent ekibinde genel satış dönemi ise 12 Haziran Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Genel satış döneminde alınan kombineler, sezon boyunca en fazla 5 kez transfer edilebilecek. Müsabakalardaki bireysel transfer izinleri, il güvenlik kurulu ve kulüp kararlarına göre değişiklik gösterebilecek.

Kombine satışları sadece Gençlerbirliği logolu Passo taraftar kart sahiplerine yapılacak. Taraftarların satın alma işlemini gerçekleştirebilmeleri için e-bilet kullanım sürelerini 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatmaları gerekiyor.

Gençlerbirliği'nin 2026-27 sezonu için belirlediği indirimli ve genel kombine satış fiyatları belli oldu.

İNDİRİMLİ SATIŞ 

Güney kale arkası: 6 bin lira

Maraton: 8 bin lira

Sağ-sol kapalı: 10 bin lira

VIP: 50 bin lira

GENEL SATIŞ

Güney kale arkası: 12 bin lira

Maraton: 16 bin lira

Sağ-sol kapalı: 24 bin lira

VIP: 60 bin lira 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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