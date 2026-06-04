Silver: "Avrupa'da kurulacak yeni NBA ligi planlandığı şekilde ilerliyor"

NBA başkanı Adam Silver, NBA ve FIBA ortaklığında Avrupa'da kurulması planlanan yeni profesyonel ligin takvime uygun şekilde ilerlediğini ve 2027-28 sezonunda hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

calendar 04 Haziran 2026 14:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Silver: 'Avrupa'da kurulacak yeni NBA ligi planlandığı şekilde ilerliyor'
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NBA başkanı Adam Silver, NBA ve FIBA ortaklığında Avrupa'da kurulması planlanan yeni profesyonel ligin takvime uygun şekilde ilerlediğini ve 2027-28 sezonunda hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

NBA Finalleri'nin ilk maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Silver, uzun yıllardır üzerinde çalışılan projenin önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.

NBA ile basketbolun uluslararası yönetim organı olan FIBA tarafından ortak yürütülen proje, özellikle Victor Wembanyama'nın Avrupa'da yarattığı büyük ilgi nedeniyle daha da dikkat çekici hale gelmiş durumda.

Bu sezon oybirliğiyle Yılın Savunmacısı seçilen ve San Antonio Spurs'ü NBA Finalleri'ne taşıyan Victor Wembanyama, Avrupa'da basketbola olan ilgiyi ciddi şekilde artırmış durumda. Fransa'da maçların sabaha karşı 02:30'da başlamasına rağmen taraftarların toplu izleme organizasyonları düzenlemeye devam ettiği belirtiliyor.

Silver konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Takvime tamamen uygun şekilde ilerliyoruz. Umudumuz ve beklentimiz, bu ligin 2027-28 sezonunda Avrupa'da faaliyete geçmesi. Haziran ayı sonunda kulüplerden son teklifleri alacağız. İlgi düzeyi rekor seviyede. Bu fırsattan büyük heyecan duyuyoruz ve FIBA ile yakın şekilde çalışmayı sürdürüyoruz."

Wembanyama'nın gelecek sezon Avrupa'da da sahne alacak olması projeye olan ilgiyi daha da artırabilir.

Spurs, 14 Ocak'ta Paris'te ve 17 Ocak'ta İngiltere'nin Manchester kentinde New Orleans Pelicans ile iki normal sezon karşılaşmasına çıkacak. Paris ve Manchester, kurulması planlanan yeni Avrupa liginin aday şehirleri arasında yer alıyor.

Wembanyama ve Spurs, Ocak 2025'te de Paris'te iki maç oynamış ve Indiana Pacers karşılaşmalarının biletleri kısa süre içerisinde tükenmişti.

NBA'in Avrupa'ya açılma fikri Wembanyama'dan çok önce ortaya atılmış olsa da Fransız yıldızın yükselişiyle birlikte kıtadaki ilginin önemli ölçüde arttığı ifade ediliyor.

Silver ayrıca franchise dağıtım sürecinin sonbahar aylarında başlayabileceğini belirterek:

"Muhtemelen sonbahar döneminde franchise haklarını dağıtacak konuma gelmiş olacağız." dedi.

Seattle ve Las Vegas genişleme planları da gündemde

Silver, NBA'in bu yılın başlarında resmen değerlendirmeye aldığı Seattle ve Las Vegas genişleme projeleri hakkında da konuştu.

NBA Başkanı, her iki şehir için de çok sayıda yatırım grubunun ilgi gösterdiğini doğrularken henüz kesin bir takvim belirlenmediğini söyledi.

Silver, daha önce de birçok kez dile getirdiği hedefini yineleyerek lig yönetiminin 2026 yılı sonuna kadar genişleme konusunda nihai kararını vermeyi planladığını belirtti:

"Genişleme yapacağımız kesinleşmiş değil. Ancak ilgili tüm taraflara yönetim kurulunun bu takvim yılı sona ermeden karar vereceğini söyledik."

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