Beşiktaş'ta yerli teknik direktör adayı: İlhan Palut

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve önceliği yabancıya veren Beşiktaş'ta İlhan Palut sürprizi yaşanıyor. İşte İlhan Palut gelişmesinin detayları..

calendar 04 Haziran 2026 14:39
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yerli teknik direktör adayı: İlhan Palut
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Sergen Yalçın'ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta öncelik yabancı çalıştırıcılara verilmiş durumda. Bu bağlamda listenin ilk sırasında Vincenzo Italiano bulunuyor.

YERLİDE FAVORİ İLHAN PALUT

Italiano ile görüşmeler gerçekleştiren Beşiktaş, 48 yaşındaki teknik adamdan cevap beklerken olası bir anlaşmazlık halinde ibre yerliye dönebilir.

Türkiye Gazetesi'ne göre bu doğrultuda ön plana çıkan isim ise İlhan Palut.

KONYASPOR İLE 1 YIL DAHA KONTRATI VAR

6 Şubat tarihinde Konyaspor'a dönen ve sergilediği performansla dikkat çeken İlhan Palut'un yeşil-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Palut yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'in 2025-26 sezonunu 40 puanla 9. sırada tamamlamıştı.  



 

 

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