Osimhen'e Barcelona kancası: "Osimhen'e talibiz"

Evren Göz, Sporx YouTube kanalında Galatasaray'da Victor Osimhen için yaşanan gelişmeleri anlattı.

calendar 04 Haziran 2026 14:08 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 14:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen'e Barcelona kancası: 'Osimhen'e talibiz'
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Evren Göz, Sporx YouTube kanalında Galatasaray'da Victor Osimhen konusunda yaşananan gelişmeleri anlattı.

Barcelona'nın Victor Osimhen için yaptığı girişimi, Evren Göz şu sözlerle aktardı:

"Kışın Barcelona 'Biz Osimhen'e talip olacağız büyük ihtimalle, ciddi sakatlık olmazsa ön anlaşma bile yapmak istiyoruz' dedi. Fakat, bu sözlü bir durum, resmi değil.

Resmiyet kazanması için Dünya Kupası da etkili olacak. Dünya Kupası 19 Temmuz'da bitecek. Barcelona eylülde başlayacak Şampiyonlar Ligi'ne.

Dursun Özbek'in Osimhen'i satmak gibi bir düşüncesi yok. 'Teklif dahi edilemez' durumda. Barcelona için bu engel değil tabi.. Barcelona masaya 135 - 140 - 145 milyon Euro koyabilir, bonuslar verebilir.

Benim intibam, Osimhen'in ayrılmak düşüncesi yok. Galatasaray'da gerçekten mutlu. Galatasaray'ın transferleri de etkili olacak. Osimhen ile uyumlu bir transfer politikası olmalı. Osimhen'e uygun oyuncular alınırsa Galatasaray'ın oyunu da yukarı çıkar. Osimhen'i tutmak o zaman daha kolay olur. Osimhen giderse büyük bir sürpriz olur bu yaz."

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