Kocaelispor, Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz'a veda etti

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı. Kulüp, iki oyuncuya da veda etti.

calendar 04 Haziran 2026 12:33 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 13:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Serdar Dursun ve Ahmet Oğuz'a veda etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sözleşmeleri sona eren Ahmet Oğuz ile Serdar Dursun için veda paylaşımında bulundu.

KOCAELİSPOR'DAN VEDA

Yeşil-siyahlı kulübün takım kaptanlarından Ahmet Oğuz ile forvet Serdar Dursun için sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Kocaelispor, oyunculara katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerlerinde başarı diledi.

Serdar Dursun, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, Ahmet Oğuz ise 31 karşılaşmada 2 asist yaptı.

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