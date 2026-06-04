"Giannis, Celtics'e sıcak bakıyor" iddiası!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun geleceğine ilişkin spekülasyonlar sürerken, Boston Celtics'in yıldız oyuncu için devreye girebilecek sürpriz takımlardan biri olabileceği öne sürüldü

calendar 04 Haziran 2026 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
'Giannis, Celtics'e sıcak bakıyor' iddiası!
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Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun geleceğine ilişkin spekülasyonlar sürerken, Boston Celtics'in yıldız oyuncu için devreye girebilecek sürpriz takımlardan biri olabileceği öne sürüldü.

Lig çevrelerinde konuşulanlara göre Celtics yönetimi, geçtiğimiz sezonun takas döneminde Antetokounmpo'yu kadroya katma ihtimalini değerlendirmişti. Milwaukee Bucks'ın bu yaz Yunan yıldız için gelecek teklifleri dinlemeye karar vermesi halinde Boston'ın yeniden girişimde bulunabileceği belirtiliyor.

Antetokounmpo cephesinden bakıldığında ise Celtics'in oldukça cazip bir seçenek olduğu ifade ediliyor. Daha önce çıkan haberlerde, iki kez NBA MVP'si seçilen yıldızın son yıllarda Doğu Konferansı'nın en güçlü takımları arasında yer alan Boston'a katılma ihtimaline ilgi duyduğu aktarılmıştı.

Olası bir takasın gerçekleşmesi halinde Celtics'in önemli bir bedel ödemesi gerekecek. Bu senaryoda Boston'ın yıldız oyuncusu Jaylen Brown'ın paketin merkezinde yer alabileceği ve takasın çok takımlı bir organizasyon şeklinde yapılandırılabileceği konuşuluyor.

Böyle bir anlaşma sayesinde Bucks'ın genç oyuncular, draft hakları ve ek varlıklar elde edebileceği, Celtics'in ise kadro derinliğinin bir kısmını koruyabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Antetokounmpo'nun geçmişte Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla hakkında olumlu açıklamalar yaptığı biliniyor. Boston yönetimi de kısa süre önce takımın pota altı üretimi ve çembere yönelik hücum baskısını artırması gerektiğini açık şekilde dile getirmişti.

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