Mitchell Robinson gizemli el sakatlığı hakkında ilk kez konuştu

New York Knicks pivotu Mitchell Robinson, NBA Finalleri öncesinde yaşadığı gizemli el sakatlığıyla ilgili sorulara ilk kez yanıt verdi.



Ancak Robinson, sakatlığın nasıl ve ne zaman meydana geldiğine ilişkin ayrıntıları paylaşmayı reddetti.



Knicks'in NBA Finalleri ilk maçında San Antonio Spurs'ü 105-95 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan tecrübeli uzun, konunun detaylarına girmek istemediğini belirtti.



Robinson kısa ve net bir cevap verdi:



"Ben burada basketbol konuşmak için bulunuyorum."



Doğu Konferansı Finalleri'nde Cleveland Cavaliers'ın süpürülmesinin ardından Robinson'ın sağ serçe parmağını kırdığı yönünde haberler ortaya çıkmıştı.



Daha sonra oyuncunun ameliyat geçirdiği açıklanırken, sakatlığın aslında sağ elde bulunan beşinci metakarp kemiğinde meydana gelen bir kırık olduğu ortaya çıkmıştı.



Daha önce ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgilere göre Robinson bu sakatlığı evinde yaşamıştı. Bu açıklama ise olayın nasıl gerçekleştiğine dair çeşitli spekülasyonların ortaya çıkmasına neden olmuştu.



Ancak tüm belirsizliklere rağmen Knicks cephesinde en önemli konu Robinson'ın oynamaya devam etme isteği oldu.



Sakatlığı nedeniyle durumu maç öncesinde şüpheli olarak gösterilen Robinson, buna rağmen sahaya çıkarak takımına önemli katkı verdi.



13 dakikada iki sayı ve altı ribaund üreten uzun oyuncu, özellikle Karl-Anthony Towns ile birlikte Victor Wembanyama'nın ritim bulmasını engelleyen isimlerin başında geldi.



İkilinin savunması sonucunda Spurs yıldızı Wembanyama karşılaşmayı yalnızca 21 şutta 6 isabetle tamamladı.



