Haber Tarihi: 04 Haziran 2026 13:08 - Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 13:08

5 Haziran Cuma günü okullar tatil mi, okullar ne zaman tatil?

Haziran ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler eğitim-öğretim takvimine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle 5 Haziran Cuma günü okullar tatil mi, ders yapılıp yapılmayacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih merak edilen konular arasında yer alıyor.

5 Haziran Cuma günü okullar tatil mi, okullar ne zaman tatil?
Abone Ol
2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına yaklaşılırken milyonlarca öğrenci gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine çevirdi. Yaz tatili öncesinde okulların hangi tarihte kapanacağı ve haziran ayında ek bir tatil kararı bulunup bulunmadığı araştırılırken, 5 Haziran Cuma günüyle ilgili iddialar da gündeme geldi.
5 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
5 Haziran 2026 Cuma günü için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Son günlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda haziran ayındaki tatil günlerine ilişkin farklı iddialar gündeme gelirken, resmi takvimde 5 Haziran tarihine ilişkin herhangi bir değişiklik yer almıyor. Öğrenciler ve öğretmenler eğitim-öğretim faaliyetlerini planlanan takvim doğrultusunda sürdürecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü okullar idari izinle tatil edildi.

Diğer Haberler

Osimhen'e Barcelona kancası: 'Osimhen'e talibiz' Galatasaray Osimhen'e Barcelona kancası: "Osimhen'e talibiz"
Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına net yanıt! Beşiktaş Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına net yanıt!
Eşref Rüya final mi yapacak, Eşref Rüya bitiyor mu? Gündem Eşref Rüya final mi yapacak, Eşref Rüya bitiyor mu?
Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombineleri satışa çıktı Futbol Gençlerbirliği'nde yeni sezon kombineleri satışa çıktı
Inter'den Beşiktaş'a iki yıldız önerisi Beşiktaş Inter'den Beşiktaş'a iki yıldız önerisi
Mahkemeden Saran kararı! Avukatından açıklama Futbol Mahkemeden Saran kararı! Avukatından açıklama
İran'ın Meksika seyahati için vize işlemleri tamamlandı Futbol İran'ın Meksika seyahati için vize işlemleri tamamlandı
Galatasaray'da hedef Deniz Gül; Porto ile pazarlık! Transferler Galatasaray'da hedef Deniz Gül; Porto ile pazarlık!
Juventus'tan Sörloth hamlesi: İlk görüşme yapıldı Juventus Juventus'tan Sörloth hamlesi: İlk görüşme yapıldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hakan Safi'nin açıkladığı Luis Suarez'in bonservisini duyurdular!
2
Merih Demiral'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık!
3
Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'ya imza atıyor: Adams Kone
4
Hakan Safi açıkladı: "Luis Suarez ile anlaştım"
5
Bernardo Silva parası Can Uzun'a
6
Fenerbahçe'den sağ beke Wan-Bissaka hamlesi!
7
Real Madrid seçimleri çıldırdı: Erling Haaland!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.