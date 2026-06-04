5 Haziran Cuma günü okullar tatil mi, okullar ne zaman tatil?

2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına yaklaşılırken milyonlarca öğrenci gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine çevirdi. Yaz tatili öncesinde okulların hangi tarihte kapanacağı ve haziran ayında ek bir tatil kararı bulunup bulunmadığı araştırılırken, 5 Haziran Cuma günüyle ilgili iddialar da gündeme geldi.

5 Haziran 2026 Cuma günü için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Son günlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda haziran ayındaki tatil günlerine ilişkin farklı iddialar gündeme gelirken, resmi takvimde 5 Haziran tarihine ilişkin herhangi bir değişiklik yer almıyor. Öğrenciler ve öğretmenler eğitim-öğretim faaliyetlerini planlanan takvim doğrultusunda sürdürecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü okullar idari izinle tatil edildi.