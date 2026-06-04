Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına net yanıt!

Yunanistan Ligi takımlarından PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Beşiktaş kararını verdi.

calendar 04 Haziran 2026 14:01
Fotoğraf: Imago
Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına net yanıt!
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Yunanistan Ligi ekiplerinden Paok Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"PAOK'TA KALIYORUM"

PAOK'ta kalacağını söyleyen Razvan Lucescu, "Evet, PAOK'ta kalıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var, şu an başka bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Orada ve şehirle derin bir bağ kurdum, olağanüstü anlar yaşadım.

Taraftarları hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmazdım. Yönetim ayrılmamız gerektiğine karar vermedikçe, benim için sorun olmaz" dedi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI İÇİN YANIT

Beşiktaş iddialarına da cevap veren Razvan Lucescu, "Başka teklifler, öneriler hakkında konuşmak istemiyorum, kendimi tanıtmak için televizyona çıkan bir teknik direktör değilim" ifadelerini kullandı.  

 

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