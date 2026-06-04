Juventus'tan Sörloth hamlesi: İlk görüşme yapıldı

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a Juventus'un talip olduğu iddia edildi. İtalyan devi, Sörloth'un menajerleriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

calendar 04 Haziran 2026 13:19
Fotoğraf: AA
Juventus'tan Sörloth hamlesi: İlk görüşme yapıldı
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ara transfer döneminde gündemine gelen Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth'un Juventus ile görüştüğü öne sürüldü.

Dusan Vlahovic ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan İtalyan kulübü gelecek sezon için hücum hattını güçlendirmek amacıyla çalışmalara başladı.

Gianluca di Marzio'nun haberine göre; yeni bir golcü arayışında olan Juventus, Sörloth ile temasa geçti.

Daha önceden de gündemine aldığı Norveçli golcüyü bu kez kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlıların, transferin mali şartlarını öğrenmek için Sörloth'un menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Atletico Madrid ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki santrfor, bu sezon 54 resmi maçta forma giydi ve 20 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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