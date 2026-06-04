Mahkemeden Saran kararı! Avukatından açıklama

Sadettin Saran'ın sahip olduğu dijital platformlarda yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, 'Kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava, İstanbul Adliyesi 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Sadettin Saran katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.



2 YIL 6 AY CEZA



Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran'ın 'Yasadışı bahse teşvik etmek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin, 'Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.' bünyesinde hizmet veren 'S SPORT' internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, 'kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.



SARAN'IN AVUKATI: "KARAR HENÜZ KESİNLEŞMEDİ"



Sadettin Saran, aldığı ceza nedeniyle istinaf mahkemesine başvuracak.



Saran'ın avukatı Serdar Yiğit, 'yasadışı bahse teşvik etmek' iddiasıyla açılan davada 2 yıl 6 ay hapis kararı için açıklama yaptı;



"Bugün açıklanan karar kapsamında, beraat eden Saran Group yöneticileri olan müvekkillerimiz yönünden verilen hükmü memnuniyetle karşılıyoruz.



Sayın Sadettin Saran ve Sayın Kenan Saran hakkında verilen karar ise henüz kesinleşmemiş olup, kanun yollarına başvurularak üst mahkemeler tarafından değerlendirilecektir. Bu kapsamda istinaf sürecinin işletileceğini ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.



Nihai değerlendirme sonucunda hukukun tecelli edeceğine ve tüm müvekkillerimizin beraat edeceğine olan inancımızı koruyoruz.



Saygılarımızla."



