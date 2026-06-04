Silver, 65 maç kuralında değişiklik yapılmasına sıcak bakmıyor

NBA başkanı Adam Silver, son yıllarda tartışmalara neden olan Oyuncu Katılım Politikası'nın başarılı şekilde işlediğini düşündüğünü ve şu aşamada 65 maç kuralında değişiklik yapılmasını desteklemediğini açıkladı.



Silver, özellikle son toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında ortaya çıkan sorunlara dikkat çekerek kuralın taraftarlar adına önemli kazanımlar sağladığını savundu.



NBA başkanı şu ifadeleri kullandı:



"Açıkçası şu an için herhangi bir değişikliği desteklemeye hazır değilim. Bu kuralı uygulamaya koyduğumuz dönemde karşı karşıya olduğumuz tabloyu hatırlamak gerekiyor. Son toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden önceki birkaç sezonda All-NBA oyuncularının yaklaşık üçte biri 65 maç barajına ulaşamıyordu. Yani sezonun yüzde 80-85'inde sahada yer almıyorlardı."



Silver, NBA Oyuncular Birliği ile birlikte yıldız oyuncuların daha fazla forma giymesini teşvik edecek bir sistem oluşturduklarını belirtti.



"Taraftarlar adına oyuncuların sahada olmasını teşvik edecek bir model geliştirdik. Takımların yıldızlarını oynatmalarını teşvik ettik. Bu açıdan baktığımda kuralın işe yaradığını düşünüyorum."



NBA'in Oyuncu Katılım Politikası'na göre oyuncuların sezon sonu bireysel ödüllerine aday olabilmesi için en az 65 normal sezon maçında forma giymesi gerekiyor.



Bu sezon birçok yıldız oyuncu söz konusu barajı aşamadığı için ödül değerlendirmelerine alınmadı.



Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri, 61 maçta görev yapan ve kariyerinin en yüksek ortalaması olan 28.8 sayı üretmesine rağmen ödül kriterlerini karşılayamayan Anthony Edwards oldu.



Buna karşılık Luka Doncic ve Cade Cunningham, Oyuncular Birliği tarafından yapılan "Olağanüstü Koşullar Başvurusu" sayesinde istisna hakkı elde etti.



64 maçta forma giyen Doncic, Aralık ayında Slovenya'da dünyaya gelen kızının doğumunda bulunabilmek için kaçırdığı maç nedeniyle istisna aldı. Ligi 33.5 sayı ortalamasıyla sayı kralı olarak tamamlayan yıldız oyuncu böylece ödül değerlendirmesine dahil edildi.



Cunningham ise akciğer sönmesi yaşadığı için 65 maç barajının iki maç altında kalmasına rağmen istisna kapsamına alındı.



Silver, istisna mekanizmasının zaten sistemin içerisinde yer aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:



"Bir veya iki maç kaçıran oyuncular için olağanüstü durum istisnaları oluşturduk. Bu sezon iki oyuncu bu kapsamda değerlendirildi. Ancak yine de şu an için kuralı değiştirmeye hazır değilim. Yeni toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında bunu oyuncularla konuşmaya elbette açığız."



Silver ayrıca hangi sınırın belirlenirse belirlensin bazı oyuncuların çizginin bir tarafında kalacağını vurguladı.



"Genellikle gözden kaçan nokta şu: Çizgiyi nereye çekerseniz çekin, her zaman o çizginin bir tarafında kalan oyuncular olacaktır. Modern sporlarda analitik veriler her geçen gün daha fazla önem kazanıyor ve takımlar teşviklere göre hareket ediyor. Oyuncular da aynı şekilde davranıyor."



Silver son olarak:



"Normal sezon rekabetini teşvik etmek için nasıl kuralları değiştirdiysek, oyuncuların sahada daha fazla yer almasını teşvik etmek için de düzenlemeler yaptık. Ve genel olarak baktığımda bu değişikliklerin işe yaradığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



