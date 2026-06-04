Havin Selçuk, güreşteki başarıları ile göz dolduruyor

Balkan ve Türkiye Şampiyonu olan 17 yaşındaki güreşçi Havin Selçuk, Avrupa ve dünya şampiyonluğunun ardından olimpiyatta da başarı hedefliyor.

calendar 04 Haziran 2026 14:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Havin Selçuk, güreşteki başarıları ile göz dolduruyor
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Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Havin, geçen yıl Antalya'daki Uluslararası Zafer Turnuvası'nda ilk kez milli formayı giymenin heyecanını yaşadı.

Romanya'daki 17 Yaş Altı Kadınlar Güreş Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Havin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda antrenörleri Veysi Duman ve Recep Çelik yönetiminde antrenmanlarını sürdürdürüyor.

Havin Selçuk, AA muhabirine, arkadaşından etkilenerek başladığı güreşte başarılı olmak istediğini vurgulayarak "Bazı hedeflerime ulaştım ama daha Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefim var. Sonra da olimpiyat hedefim var." dedi.

Çocukların kendini örnek aldığını aktaran Havin, şöyle devam etti:

"Gençlerin, çocukların spora yönelmesini çok isterim. Bende başarı hırsla geldi. Antrenörlerim çok yardımcı oldu. Bu başarıları onlara ve aileme borçluyum. Başarıya giden yolda bize destek olan çok kişi oldu. Hakkari Valiliğimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, antrenörlerime ve aileme desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Antrenörlerim gibi ben de antrenör olmak, sporcu yetiştirmek istiyorum. Elde ettiğim başarılar gurur verici ama daha hedeflerim var."

"BU SENE MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKTI"

Antrenör Veysi Duman, sporcularından çok umutlu olduklarını ve onları daha iyi yerlere taşımak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Şampiyon sporcu yetiştirmek istediklerini anlatan Duman, "Bizim vizyonumuz bu. Recep hocayla birlikte yıllardır bunun için destek sağlıyoruz. Güreş çok emek isteyen bir spordur. İnşallah daha çok çocuğa, gence yararlı olabiliriz. Havin ilk geldiğinde fiziksel olarak zayıftı. 'Yapamam, edemem' diyordu ama antrenmanlarını hiç aksatmadı. Gösterdiği çabayı aldığı madalyalarla taçlandırdı. Geçen sene 2-3 derecesi vardı. Bu sene maksimum seviyeye çıktı. Daha iyi yerlere geleceğinden eminim." diyerek sözlerini tamamladı.

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