Şenol Güneş'ten Dünya Kupası yorumu: 'Finali oynarız inşallah'

A Milli Futbol Takımımıza Dünya üçüncülüğü ile Türk futbolunun en büyük başarısını yaşatan Şenol Güneş, 2026 Dünya Kupası öncesi Ay-Yıldızlılar'ı değerlendirdi.



"MİLLİ TAKIM HEPİMİZİN"



Sabah Spor'a konuşan Şenol Güneş, yaptığı açıklama "Milli Takım hepimizin. Başarıda da başarısızlıkta da hep destek vermeli, yanlarında olmalıyız. 24 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'yi Dünya Kupası'na götüren Vincenzo Montella'ya, Bizim Çocuklar'a ve bütün ekibe başarılar diliyorum. Kaliteli, uyumlu, genç ve bir o kadar da tecrübeli bir kadromuz var. Oynadıkları liglerde çok başarılı olan oyuncularımız var. Gerekli tüm kriterlere sahibiz." dedi.



"FİNALİ OYNARIZ İNŞALLAH"



Ayrıca Şenol Güneş "Dünya Kupası'nda başarılı olacağımıza inanıyorum. Yine yarı finali görür, hatta finali de oynarız inşallah. Unutmayalım; hepimiz geçiciyiz. Ülkemiz, takımımız hatta kulüplerimiz ebedi. Yolları açık olsun. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



