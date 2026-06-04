Kuzeyboru, Beşiktaşlı liberoyu transfer etti

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Buse Kayacan Sonsırma'yı renklerine bağladı.

calendar 04 Haziran 2026 11:48
Haber: AA
Kuzeyboru, Beşiktaşlı liberoyu transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Buse Kayacan Sonsırma ile sözleşme imzaladı.
Kuzeyboru kulübünün açıklamasında, libero Buse Kayacan Sonsırma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sonsırma'yı Kuzeyboru ailesinde görmekten büyük mutluluk duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Sonsırma'ya hoş geldin diyor ve birlikte nice başarılara imza atacağımız bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sonsırma, son olarak Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda forma giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.