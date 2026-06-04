Brown'dan Jalen Brunson'a övgü: 'MVP'lerin işi tam olarak budur'

New York Knicks başantrenörü Mike Brown, NBA Finalleri'nin ilk maçında sergilediği kritik performansın ardından yıldız oyun kurucu Jalen Brunson'a övgüler yağdırdı.



Knicks'in San Antonio Spurs'ü 105-95 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Brown, Brunson'ın büyük anlarda ortaya çıkan oyunculardan biri olduğunu söyledi.



Brown açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Gerçek bir savaşçı. En büyük anlarda ortaya çıkıyor ve MVP'lerin işi de tam olarak budur. Topu onun eline verdik. Bu maçı ya onunla kazanacağımızı ya da kaybedeceğimizi söyledik. O da gidip işi bizim için bitirdi."



Brunson, NBA Finalleri'nin ilk maçında bir kez daha son çeyrek performansıyla fark yarattı.



Karşılaşmayı 30 sayıyla tamamlayan yıldız oyuncu, bu sayılarının 13'ünü son periyotta kaydederek takımının 14 sayılık farktan geri dönmesinde başrolü oynadı.



Normal sezon boyunca "clutch time" olarak adlandırılan kritik dakikalarda da etkili performanslar ortaya koyan Brunson, yüzde 48.8 saha içi isabet oranıyla oynarken, toplam 116 sayıyla ligin bu alandaki en üretken sekizinci oyuncusu olmuştu.



İstatistiklere göre Knicks tarihinde NBA Finalleri deplasman maçlarında Brunson'dan daha fazla sayı atan yalnızca iki isim bulunuyor: Willis Reed ve Walt Frazier.



Spurs başantrenörü Mitch Johnson da Brunson'ın performansını takdir etti:



"Olağanüstü bir oyuncu. Son derece yetenekli. Nerelerde oynayacağını biliyor, açılarını çok iyi kullanıyor. Baskı altında kalmadan zor şutları sokabiliyor. Gerçekten fenomen bir oyuncu. Yapmamız gereken tek şey onu sürekli çalıştırmak ve işini zorlaştırmak."



Knicks böylece playofflarda üst üste 12. galibiyetini alarak, tek bir playoff dönemindeki en uzun ikinci galibiyet serisine ortak oldu. New York ekibi bu alanda 1998-99 sezonundaki San Antonio Spurs takımını yakalamış oldu.



Serinin ikinci maçı cuma gecesi San Antonio'da oynanacak.



