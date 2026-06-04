Silver: 'Clippers soruşturmasının artık sonuçlanması gerekiyor'

NBA başkanı Adam Silver, Los Angeles Clippers hakkında yürütülen maaş bütçesi kurallarını ihlal soruşturmasının yakın zamanda tamamlanmasını beklediğini söyledi.



NBA Finalleri'nin ilk maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Silver, soruşturmanın ligden bağımsız bir hukuk firması tarafından yürütüldüğünü vurguladı.



Silver şu ifadeleri kullandı:



"Soruşturma, NBA'den bağımsız bir hukuk firması tarafından yürütülüyor. Evet, nihayetinde ücretlerini biz ödüyoruz ancak çalışmalarını lig ofisinden bağımsız şekilde sürdürüyorlar. Benim onlara verdiğim talimat şu: Sonsuza kadar soruşturma yürütemeyiz. Bir noktada bunu tamamlamamız gerekiyor. Ancak aynı zamanda en önemli şey doğru sonuca ulaşmak."



Söz konusu soruşturma, Clippers ve takım sahibi Steve Ballmer'ın, yıldız oyuncu Kawhi Leonard'a çevre teknolojileri şirketi Aspiration ile yapılan 28 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması üzerinden gizli ödeme yaparak maaş bütçesi kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.



Eylül ayında başlatılan soruşturma, hukuk firması Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tarafından yürütülüyor.



Silver, sürecin son aşamaya yaklaştığını düşündüğünü belirterek şunları söyledi:



"Bence oldukça ilerleme kaydettiler. Görüştükleri kişilerden gelen bilgiler doğrultusunda sürecin ileri aşamada olduğu anlaşılıyor. Elbette bu soruşturmayı sonsuza kadar sürdürebilirsiniz. Ancak artık sonuca yaklaşmış durumdayız."



NBA Başkanı ayrıca belirsizliğin sona ermesinin tüm takımlar açısından önemli olduğunu vurguladı:



"Bunu artık sonuçlandırmamız gerekiyor çünkü herkesin netliğe ihtiyacı var. Clippers'ın hangi şartlar altında faaliyet göstereceğini bilmesi gerekiyor. Aynı şekilde ligdeki diğer 29 takımın da."



Öte yandan, "Pablo Torre Finds Out" adlı podcast programı, Clippers'ın maaş bütçesi kurallarını ihlal ettiği yönündeki iddiaları ortaya çıkaran araştırmacı haberciliği sayesinde Mayıs ayında Pulitzer Ödülü kazanmıştı.



Bu hafta içerisinde Aspiration şirketinin kurucu ortaklarından Joseph Sanberg, elektronik dolandırıcılık suçunu kabul etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şirket ise daha önce iflas etmişti.



Steve Ballmer'ın, şirket faaliyetlerini sürdürürken Aspiration'a yaklaşık 60 milyon dolar yatırım yaptığı belirtiliyor.



Hem Ballmer hem de Kawhi Leonard, haklarındaki tüm suçlamaları reddediyor.



Leonard, 2022 yılında oyuncu opsiyonunun son yılından çıkış yaptıktan sonra Clippers ile dört yıl ve 176.3 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzalamıştı.



2025-26 sezonunda 65 normal sezon maçında forma giyen yıldız oyuncu, maç başına 27.9 sayı ortalaması yakaladı. Leonard'ın sözleşmesi gelecek sezonun sonuna kadar devam ediyor ve yıldız oyuncunun mevcut anlaşmasının ardından serbest oyuncu statüsüne geçmesi bekleniyor.



