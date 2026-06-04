Fenerbahçe'ye kötü haber: Mason Greenwood

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi Mason Greenwood'un transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Greenwood için Roma'nın da devreye girdiği ve İngiliz futbolcu ile önemli ölçüde anlaştığı öne sürüldü.

calendar 04 Haziran 2026 12:30
Fenerbahçe'ye kötü haber: Mason Greenwood
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Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Marsilya'nın kanat hücumcusu Mason Greenwood'un yeni takımı belli oluyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; İngiliz futbolcu, İtalya'nın Roma takımıyla anlaşmak üzere.

24 yaşındaki oyuncunun menajerleri ile Serie A kulübü arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Greenwood'un 5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Haber detayında, Roma'nın Marsilya ile görüşmelere de başlayacağı ve Fransız takımına ilk teklifini sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Ligue 1 ekibinin, Mason Greenwood'u satmak için 50 milyon Euro talep edeceği öne sürüldü.

Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 45 maçta 26 kez fileleri havalandırırken, 11 de gol pası verdi. 


 

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2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
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4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
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