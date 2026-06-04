Wemby, NBA Finalleri'ndeki ilk yenilginin ardından paniğe kapılmadı

San Antonio Spurs'ün genç süper yıldızı Victor Wembanyama, NBA Finalleri'nin ilk maçında New York Knicks'e 105-95 mağlup olmalarına rağmen serinin gidişatı konusunda endişe duymadığını söyledi.



Seride 0-1 geriye düşen Spurs adına 26 sayı ve 12 ribaundla oynayan Wembanyama, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında son derece sakin bir görüntü sergiledi.



Fransız yıldız, yaşanan mağlubiyetin ardından şu ifadeleri kullandı:



"Daha önce de serilerde geriye düştük. Elbette bu kez NBA Finalleri'ndeyiz ama açıkçası kendimi suçladığım ya da kafama taktığım bir şey yok. En ufak bir endişe duymuyorum."



Her ne kadar takımının en skorer ismi olsa da Wembanyama için gece oldukça zorlu geçti.



Knicks'in sert ve fiziksel savunması, genç yıldızın ritim bulmasını büyük ölçüde engelledi. New York savunması, Wembanyama'nın hem pota altında hem de orta mesafede rahat şut bulmasına izin vermedi.



38 dakika süre alan yıldız oyuncu, sahadan yalnızca 21 şutta 6 isabet bulabilirken, altı top kaybı da yaptı. Knicks savunması, maç boyunca her top alışında Wembanyama üzerinde yoğun baskı kurdu.



Takım olarak da hücumda büyük sorunlar yaşayan Spurs, karşılaşma boyunca düzenli bir hücum ritmi yakalayamadı. San Antonio ekibi sahadan yalnızca yüzde 36 isabet oranıyla oynarken, New York'un savunma baskısı karşısında temiz şut fırsatları üretmekte zorlandı.



Karşılaşmanın kırılma noktası son dakikalarda yaşandı. Knicks, maçın kapanış bölümünde yakaladığı 11-0'lık seriyle kontrolü tamamen eline geçirdi ve deplasmanda kritik bir galibiyet elde etti.



Bu sonuçla birlikte New York Knicks seride 1-0 öne geçerken, NBA Finalleri'nin ilk psikolojik üstünlüğünü de ele geçirmiş oldu. Spurs ise ikinci maçta reaksiyon göstermeye çalışacak.



