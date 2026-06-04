Pelicans, Jaylen Brown için dev takas hazırlığında

New Orleans Pelicans, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown için ciddi şekilde devreye giren takımlar arasında yer alıyor.



NBA muhabiri Jake Fischer'ın haberine göre Pelicans yönetimi, geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı yaratan bir performansla tamamlamasının ardından kadro yapılanmasında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.



Batı Konferansı'nı 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle 11. sırada tamamlayan New Orleans ekibi playoffların dışında kalmıştı.



29 yaşındaki Brown geçtiğimiz sezon 28.7 sayı, 6.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakalayarak All-NBA İkinci Takımı'na seçilmiş ve MVP oylamasında altıncı sırada yer almıştı.



Eski Finaller MVP'si olan yıldız oyuncu, beş yıl ve 285 milyon dolar değerindeki kontratının üçüncü sezonuna girmeye hazırlanıyor.



Habere göre Pelicans yönetimi bu yaz son derece agresif bir yaklaşım benimsemeyi planlıyor.



Organizasyon içerisinde yalnızca iki oyuncunun "dokunulmaz" statüsünde olduğu belirtiliyor:



Jeremiah Fears

Derik Queen



Her iki oyuncu da başarılı çaylak sezonlarının ardından NBA All-Rookie İkinci Takımı'na seçilmişti.



Fears, çıktığı 82 maçta 14.3 sayı ve 3.4 asist ortalamaları yakalarken, Queen ise 81 karşılaşmada 11.7 sayı ve 7.1 ribaund üretmişti.



Takımın yıldız ismi Zion Williamson için ise durum daha belirsiz.



25 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon 62 maçta 21 sayı ve 5.7 ribaund ortalamaları tutturdu.



Kulüp kaynakları, Pelicans'ın Williamson'ı kadroda tutmayı tercih ettiğini ancak doğru teklif gelmesi halinde oyuncuyu göndermeye de tamamen kapalı olmadığını belirtiyor.



Jaylen Brown için oluşturulabilecek muhtemel paketin merkezinde ise Dejounte Murray ile Trey Murphy III bulunuyor.



Murray geçtiğimiz sezon yalnızca 14 maçta forma giyebilmiş ve 16.7 sayı ile 6.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



Murphy ise 66 maçta ilk beş başlayarak 21.5 sayı ortalaması ve yüzde 47 saha içi isabet oranıyla takımın en önemli skor opsiyonlarından biri haline gelmişti.



Böylesi bir takasın gerçekleşmesi halinde iki takımın da yapısı önemli ölçüde değişecek.



Pelicans, playoff tecrübesi yüksek, iki yönlü elit bir kanat oyuncusunu kadrosuna katarken; Celtics ise Murray'nin savunma çok yönlülüğünü ve oyun kuruculuğunu, Murphy'nin ise dış şut tehdidini kadrosuna ekleyerek önemli bir derinlik kazanacak.



Pelicans ayrıca maaş bütçesinde esneklik yaratabilmek adına başka hamleler üzerinde de çalışıyor.



Süresi dolan kontratları bulunan:



Jordan Poole

Jordan Hawkins

Kevon Looney



gibi isimlerin olası takaslarda dengeleyici parçalar olarak kullanılabileceği belirtiliyor.



2026 Draftı ve serbest oyuncu dönemi yaklaşırken New Orleans yönetiminin ya Jaylen Brown seviyesinde bir süper yıldızı kadroya katmak ya da tamamen Jeremiah Fears ve Derik Queen liderliğindeki genç çekirdeğe yönelmek konusunda kararlı olduğu ifade ediliyor.



Her iki senaryo da Pelicans'ın geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nın alt sıralarında kalan kadrosundan farklı bir geleceğe doğru ilerlediğini gösteriyor.



