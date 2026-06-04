Galatasaray'da hedef Deniz Gül; Porto ile pazarlık!

Galatasaray, Milli Takımımız'ın yükselen değerlerinden Deniz Gül için düğmeye bastı. 21 yaşındaki santrfor için Porto'nun 20 milyon euro talep ettiği, sarı-kırmızılı yönetimin bu rakamı aşağıya çekmeye çalışacağı belirtildi.

calendar 04 Haziran 2026 13:21
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da hedef Deniz Gül; Porto ile pazarlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News


Yeni sezon öncesi takımın yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'dan üst üste flaş hamleler geliyor.

Milli Takımımız'ın genç yıldızlarından Can Uzun için resmi girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, ay-yıldızlı ekibin bir başka flaş ismi Deniz Gül'e de kancayı attı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

A Bola'da yer alan habere göre Galatasaray, 21 yaşındaki santrforun transferiyle ilgili görüşmelerde bulunuyor.

Porto'nun Deniz Gül'ü yeni sezonda takımda tutmak istediği ancak milli futbolcuyu almak isteyen kulüpler için de 20 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. İddialara göre Deniz Gül, Galatasaray formasını giymeye bir hayli sıcak bakıyor.

9 GOLE KATKI YAPTI

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla önemli bir çıkış yakalayan genç forvet 44 resmi maçta oynayıp 7 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

Son olarak Milli Takımımız'ın Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında ağları havalandıran Deniz Gül'ün Porto ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yıldız futbolcu 2024 yılında İsveç kulübü Hammarby'den 4.5 milyon euro karşılığında Portekiz'in yolunu tutmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.