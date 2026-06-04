Galatasaray'da hedef Deniz Gül; Porto ile pazarlık!

Yeni sezon öncesi takımın yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'dan üst üste flaş hamleler geliyor.
Milli Takımımız'ın genç yıldızlarından Can Uzun için resmi girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, ay-yıldızlı ekibin bir başka flaş ismi Deniz Gül'e de kancayı attı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
A Bola'da yer alan habere göre Galatasaray, 21 yaşındaki santrforun transferiyle ilgili görüşmelerde bulunuyor.
Porto'nun Deniz Gül'ü yeni sezonda takımda tutmak istediği ancak milli futbolcuyu almak isteyen kulüpler için de 20 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. İddialara göre Deniz Gül, Galatasaray formasını giymeye bir hayli sıcak bakıyor.
9 GOLE KATKI YAPTI
Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla önemli bir çıkış yakalayan genç forvet 44 resmi maçta oynayıp 7 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.
Son olarak Milli Takımımız'ın Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında ağları havalandıran Deniz Gül'ün Porto ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yıldız futbolcu 2024 yılında İsveç kulübü Hammarby'den 4.5 milyon euro karşılığında Portekiz'in yolunu tutmuştu.
Milli Takımımız'ın genç yıldızlarından Can Uzun için resmi girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, ay-yıldızlı ekibin bir başka flaş ismi Deniz Gül'e de kancayı attı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
A Bola'da yer alan habere göre Galatasaray, 21 yaşındaki santrforun transferiyle ilgili görüşmelerde bulunuyor.
Porto'nun Deniz Gül'ü yeni sezonda takımda tutmak istediği ancak milli futbolcuyu almak isteyen kulüpler için de 20 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. İddialara göre Deniz Gül, Galatasaray formasını giymeye bir hayli sıcak bakıyor.
9 GOLE KATKI YAPTI
Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla önemli bir çıkış yakalayan genç forvet 44 resmi maçta oynayıp 7 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.
Son olarak Milli Takımımız'ın Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçında ağları havalandıran Deniz Gül'ün Porto ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yıldız futbolcu 2024 yılında İsveç kulübü Hammarby'den 4.5 milyon euro karşılığında Portekiz'in yolunu tutmuştu.