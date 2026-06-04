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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Mısır, Dünya Kupası'nda bir ilk peşinde!

2026 FIFA Dünya Kupası'na Afrika Elemeleri'nde namağlup lider olarak katılan Mısır, yıldızları Muhammed Salah ve Omar Marmoush önderliğinde G Grubu'nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda'ya karşı tarihinde ilk Dünya Kupası galibiyetini arayacak.

calendar 04 Haziran 2026 15:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mısır, Dünya Kupası'nda bir ilk peşinde!
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Mısır, bu turnuvada 4. kez boy gösterecek.

G Grubu'nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda'yla mücadele edecek Mısır'ın kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Hossam Hassan'ın yaptığı Mısır, Afrika Elemeleri A Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Burkina Faso, Sierra Leone, Gine Bissau, Etiyopya ve Cibuti'nin bulunduğu grupta 10 maçta 26 puan toplayan Mısır, grubu namağlup tamamlamayı başardı.

Bu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşayan Mısır, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.

Mısır'ın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Mısır-Cibuti: 6-0

Sierra Leone-Mısır: 0-2

Mısır-Burkina Faso: 2-1

Gine Bissau-Mısır: 1-1

Etiyopya-Mısır: 0-2

Mısır-Sierra Leone: 1-0

Mısır-Etiyopya: 2-0

Burkina Faso-Mısır: 0-0

Cibuti-Mısır: 0-3

Mısır-Gine Bissau: 1-0

Takım

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 Av.

 Puan
Mısır

 10

 8

 2

 0

 20

 2

 18

 26
Burkina Faso

 10

 6

 3

 1

 23

 8

 15

 21
Sierra Leone

 10

 4

 3

 3

 12

 10

 2

 15
Gine Bissau

 10

 2

 4

 4

 8

 10

 -2

 10
Etiyopya

 10

 2

 3

 5

 9

 14

 -5

 9
Cibuti

 10

 0

 1

 9

 5

 33

 -28

 1
 

- Öne çıkan oyuncuları

Mısır Milli Takımı'nda Liverpool'un deneyimli ismi Mohamed Salah, takımın en önemli kozlarından birisi. 33 yaşındaki futbolcu, 113 kez giydiği milli takım formasıyla 65 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Mısır'ın bir diğer yıldızı ise 27 yaşındaki Omar Marmoush. Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen Marmoush, kariyerinde 48 kez milli takım forması giyip 11 kez fileleri havalandırdı.

Daha önce Galatasaray forması da giyen Nantes'ın golcüsü Mostafa Mohamed de Mısır Milli Takımı'nın bir başka önemli kozu.

- Dünya Kupası geçmişi

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 3 kez katıldı. Organizasyonda bugüne kadar 7 maça çıkan Mısır, şu ana kadar galibiyet yaşayamadı.

7 maçta 5 gol atan Mısır, kalesinde ise 12 gol gördü.

Mısır'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - İlk tur

1990 - İlk tur

2018 - İlk tur

- Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)

Defans: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids)

Orta saha: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Ovideo)

(Forvet): Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Kulüpsüz), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona)

- Maç takvimi

Mısır'ın 2026FIFADünya Kupası GGrubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

15 Haziran Pazartesi:

22.00 Belçika-Mısır (Seattle Stadı-Seattle)

22 Haziran Pazartesi:

04.00 Yeni Zelanda-Mısır (BC Place Stadı-Vancouver)

27 Haziran Cumartesi:

06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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