Mısır, Dünya Kupası'nda bir ilk peşinde!

Takım



O



G



B



M



A



Y



Av.



Puan



Mısır



10



8



2



0



20



2



18



26



Burkina Faso



10



6



3



1



23



8



15



21



Sierra Leone



10



4



3



3



12



10



2



15



Gine Bissau



10



2



4



4



8



10



-2



10



Etiyopya



10



2



3



5



9



14



-5



9



Cibuti



10



0



1



9



5



33



-28



1





ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Mısır, bu turnuvada 4. kez boy gösterecek.G Grubu'nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda'yla mücadele edecek Mısır'ın kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:Teknik direktörlüğünü Hossam Hassan'ın yaptığı Mısır, Afrika Elemeleri A Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.Burkina Faso, Sierra Leone, Gine Bissau, Etiyopya ve Cibuti'nin bulunduğu grupta 10 maçta 26 puan toplayan Mısır, grubu namağlup tamamlamayı başardı.Bu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşayan Mısır, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü.Mısır'ın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:Mısır-Cibuti: 6-0Sierra Leone-Mısır: 0-2Mısır-Burkina Faso: 2-1Gine Bissau-Mısır: 1-1Etiyopya-Mısır: 0-2Mısır-Sierra Leone: 1-0Mısır-Etiyopya: 2-0Burkina Faso-Mısır: 0-0Cibuti-Mısır: 0-3Mısır-Gine Bissau: 1-0Mısır Milli Takımı'nda Liverpool'un deneyimli ismi Mohamed Salah, takımın en önemli kozlarından birisi. 33 yaşındaki futbolcu, 113 kez giydiği milli takım formasıyla 65 kez gol sevinci yaşamayı başardı.Mısır'ın bir diğer yıldızı ise 27 yaşındaki Omar Marmoush. Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen Marmoush, kariyerinde 48 kez milli takım forması giyip 11 kez fileleri havalandırdı.Daha önce Galatasaray forması da giyen Nantes'ın golcüsü Mostafa Mohamed de Mısır Milli Takımı'nın bir başka önemli kozu.Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 3 kez katıldı. Organizasyonda bugüne kadar 7 maça çıkan Mısır, şu ana kadar galibiyet yaşayamadı.7 maçta 5 gol atan Mısır, kalesinde ise 12 gol gördü.Mısır'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:1934 - İlk tur1990 - İlk tur2018 - İlk turKaleci: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)Defans: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids)Orta saha: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haissem Hassan (Real Ovideo)(Forvet): Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Kulüpsüz), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona)Mısır'ın 2026FIFADünya Kupası GGrubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:15 Haziran Pazartesi:22.00 Belçika-Mısır (Seattle Stadı-Seattle)22 Haziran Pazartesi:04.00 Yeni Zelanda-Mısır (BC Place Stadı-Vancouver)27 Haziran Cumartesi:06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)