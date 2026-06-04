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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Yokluktan Dünya Kupası'na: Yeşil Burun Adaları'nın büyük hikâyesi

Yeşil Burun Adaları, 2026 FIFA Dünya Kupası'na 2026 FIFA Dünya Kupası için Afrika elemelerinde güçlü bir performans sergileyerek ilk kez katılma hakkı kazanıp H Grubu'nda İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile eşleşti.

calendar 04 Haziran 2026 16:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yokluktan Dünya Kupası'na: Yeşil Burun Adaları'nın büyük hikâyesi
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Yeşil Burun Adaları, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Afrika (CAF) elemelerinde gösterdiği istikrarlı performansla turnuva bileti alan Yeşil Burun Adaları, özellikle iç saha maçlarındaki savunma başarısıyla öne çıktı.

İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile H Grubu'nda yer alan Yeşil Burun Adaları'nın kupaya katılma hikayesi, öne çıkan oyuncuları ve takım yapısına ilişkin detaylar şöyle:

- Kupaya katılma mücadelesi

Afrika (CAF) Dünya Kupası elemelerinde D Grubu'nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider tamamlayan Yeşil Burun Adaları, turnuva biletini alarak tarih yazdı.

"Mavi Köpekbalıkları", Avrupa başta olmak üzere farklı kıtalarda forma giyen oyuncularının yer aldığı kadrosuyla Kamerun ve Angola gibi güçlü rakipleri geride bıraktı.

Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

Yeşil Burun Adaları-Angola: 0-0

Esvatini-Yeşil Burun Adaları: 0-2

Kamerun-Yeşil Burun Adaları: 4-1

Yeşil Burun Adaları-Libya: 1-0

Yeşil Burun Adaları-Mauritius: 1-0

Angola-Yeşil Burun Adaları: 1-2

Mauritius-Yeşil Burun Adaları: 0-2

Yeşil Burun Adaları-Kamerun: 1-0

Libya-Yeşil Burun Adaları: 3-3

Yeşil Burun Adaları-Esvatini: 3-0

 

TakımOGBMAYP
Yeşil Burun Adaları 10 7 2 1 16 8 23
Kamerun 10 5 4 1 17 5 19
Libya 10 4 4 2 12 10 16
Angola 10 2 6 2 9 8 12
Mauritius 10 1 3 6 7 17 6
Esvatini 10 0 3 7 6 19 3
 

- Öne çıkan oyuncuları

Başakşehir'de forma giyen Nuno da Costa, Iğdırs FK'de oynayan Ryan Mendes ile Swansea Cityli Ricardo Santos, Yeşil Burun Adaları'nın en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Hücum hattında ise Rotterdam doğumlu Dailon Livramento, Kamerun ve Esvatini maçlarında attığı kritik gollerle ülke tarihine geçerek en önemli hücum silahı haline geldi.

Milli takım kadrosunda Trabzonspor'dan Wagner Pina da yer alıyor.

 

- Dünya Kupası geçmişi

Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası ile birlikte tarihinde ilk kez bu seviyede mücadele edecek.

1976'da bağımsızlığını kazanan ve 1982'de FIFA'ya katılan ülke, uzun yıllar Dünya Kupası elemelerinde başarı elde edemedi. Ancak son yıllardaki yapılanma ve yurt dışındaki oyuncularının milli takıma kazandırılmasıyla Afrika futbolunun yükselen ekiplerinden biri haline geldi.

- Kadro

Kaleci: Carlos dos Santos (San Diego), Marcio Rosa (Montana 1921), Vozinha (Chaves)

Savunma: Sidny ‌Cabral (Benfica), Diney Borges (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), ⁠Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK Seinajoki), ⁠Stopira (Torreense)

Orta saha: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Deroy Duarte (Ludogorets), Laros Duarte (Puskas Akademia), Joao Paulo Fernandes (Otelul Galati), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin ‌Pina (FK Krasnodar), Yannick Semedo (Farense)

Forvet: Gilson Benchimol (Akron Tolyatti), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Dailon Livramento (Casa ‌Pia), Ryan Mendes (Iğdır FK), Nuno da Costa (Başakşehir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv

- Maç takvimi

15 Haziran (TSİ 19.00): İspanya-Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)

22 Haziran (TSİ 01.00): Uruguay-Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)

27 Haziran (TSİ 03.00): Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan (Houston Stadı)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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