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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Suudi Arabistan'ın sürpriz yolculuğu başlıyor

Suudi Arabistan, Asya elemelerini geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na 7. kez katılmaya hak kazanıp H Grubu'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile eşleşirken, Salem Al-Dawsari önderliğinde geçmişteki sürpriz sonuçlarını (özellikle 2022'de Arjantin galibiyeti ve 1994'te son 16) tekrarlamayı hedefliyor.

calendar 04 Haziran 2026 15:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Suudi Arabistan'ın sürpriz yolculuğu başlıyor
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026FIFADünya Kupası'nda mücadele edecek Suudi Arabistan Milli Takımı, tarihinde 7. kez turnuvaya katılacak.

İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile HGrubu'nda yer alan Suudi Arabistan, geçmiş turnuvalardaki "sürpriz sonuçları" tekrarlamayı hedefliyor.

Suudi Arabistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılma mücadelesi

Asya elemelerine 2. turdan başlayan Suudi Arabistan, G Grubu'nda Ürdün, Tacikistan ve Pakistan ile mücadele etti. Grubu 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanla tamamlayan "Yeşil Şahinler", 3. tur biletini aldı.

3. turda ilk iki sırada yer alan Japonya ve Avustralya'nın doğrudan bilet aldığı C Grubu'nu üçüncü tamamlayan Suudi Arabistan, umutlarını 4. tura taşıdı.

Bu turda Irak ile 0-0 berabere kalan ve Endonezya'yı 3-2 yenen Suudi Arabistan, lider olarak turnuvaya katılma hakkını elde etti.

- Öne çıkan oyuncular

Turnuvanın başlamasına 45 gün kala Herve Renard'nın yerine Georgios Donis'in getirilmesiyle teknik direktör değişikliği yaşayan Suudi Arabistan'da, son yıllarda futbola yapılan büyük yatırımlar ve yerel ligde artan rekabet seviyesi, milli takımın oyuncu kalitesini de yükseltti.

Suudi Arabistan'ın en önemli ismi yine kaptan Salem Al-Dawsari olacak. 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı attığı golle tarihe geçen tecrübeli oyuncu, hücum organizasyonlarının merkezinde yer alıyor.

Takımın büyük bölümü Suudi liginde oynayan futbolculardan oluşurken, fizik gücü ve disiplinli savunma yapısı dikkat çekiyor.

- Dünya Kupası geçmişi

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 ile birlikte Dünya Kupası'na 7. kez katılıyor.

İlk kez 1994'te turnuvaya katılan Suudi Arabistan, ABD'de düzenlenen organizasyonda son 16 turuna kadar yükselerek tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

"Yeşil Şahinler", 2022 Katar Dünya Kupası'nda ise turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atarak açılış maçında son şampiyon Arjantin'i 2-1 mağlup etmişti. Ancak Polonya ve Meksika karşısında aldığı mağlubiyetlerle gruptan çıkamamıştı.

Suudi Arabistan'ın Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1994 - Son 16 turu

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

2022 - Grup aşaması

- Kadro

Kaleci: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah)

Defans: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr)

Orta saha: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr)

Forvet: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)

- Maç takvimi

Suudi Arabistan'ın 2026FIFADünya Kupası grup maç programı şöyle:

16 Haziran (TSİ 01.00): Suudi Arabistan-Uruguay (Miami Stadı)

21 Haziran (TSİ 19.00): İspanya-Suudi Arabistan (Atlanta Stadı)

27 Haziran (TSİ 03.00): Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan (Houston Stadı)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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