Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu

Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut'un aday olmaması üzerine seçime tek listeyle giren Ali Zeki Saruhan kulübün yeni başkanı oldu.

calendar 04 Haziran 2026 16:59
Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu
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Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 8. sırada bitiren Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu.

Ali Zeki Saruhan, mevcut Başkan İbrahim Turgut'un aday olmadığı kongrede tek aday olan ve kendi başkanlığındaki liste üyelerin onayını aldı.

Başkanlığını Ali Zeki Saruhan'ın yaptığı listede Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Yusuf Ziya Alim, Ali Haydar Er, Hüsnü Kamil Bakır, Hasan Yavuz Bakır, Ahmet Taviloğlu, Yusuf Karaloğlu, Koray Kartal, Doç. Dr. Murat Can Pehlivanoğlu, Hüseyin Yangın, Cengiz Mataracı, Murat Artan, Ahmet Demirkan, Resul Çolak, Ümit Hüseyin Sarı, Sinan Mete, Mehmet Ali Karaca, Rıfat Demirkan isimleri yer aldı. Yedek yönetim kurulu ise Mehmet Kuruoğlu, Celil Reyhan, Erol Aykut, Salih Sami Atılgan, Mahmut Ziya Sarı, Nurullah Haşimoğlu, Ersin Kalender isimlerinden oluştu.

 

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