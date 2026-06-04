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Dünya Kupası tarihi: 1998

1998 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Fransa'nın finalde Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandığı turnuva oldu.

calendar 04 Haziran 2026 17:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası tarihi: 1998
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Ev sahibi Fransa'nın şampiyonluğa ulaştığı 1998 FIFA Dünya Kupası, en fazla gol atılan üç turnuvadan biri olma özelliğiyle tarihteki yerini koruyor.

Adaylık sürecinde Fas'ı geride bırakan Fransa, 1938 yılının ardından ikinci kez Dünya Kupası düzenlemeye hak kazandı.

İspanya 1982'den itibaren 24 ülkenin katıldığı Dünya Kupası'na, 1998'de 8 takım daha eklendi. Fransa 1998'e 32 ülke katıldı. Avrupa'dan 15, Güney Amerika ve Afrika'dan beşer, Asya'dan 4, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den 3 ekip, Fransa'da mücadele etti.

Turnuvada Avrupa'dan Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Romanya, İskoçya, İspanya, Yugoslavya, Afrika'dan Kamerun, Fas, Nijerya, Güney Afrika, Tunus, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Paraguay, Asya'dan İran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler'den ABD, Jamaika ve Meksika yer aldı.

- Fransa'nın ilk şampiyonluğu

Fransa Milli Takımı, 1998'de ev sahipliği yaptığı turnuvada Zinedine Zidane önderliğindeki kadrosuyla finalde son şampiyon Brezilya'yı yenerek ilk zaferine ulaştı.

Turnuva boyunca kalesinde yalnızca iki gol gören Fransızlar, finalde Brezilya ile karşılaştı.

Fransa 1998 finali, 12 Temmuz 1998 tarihinde Stade de France'ta 75 bin seyircinin önünde oynandı. Taffarel, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto gibi üst düzey futbolcularıyla turnuvanın en büyük favorisi olarak gösterilen "Sambacılar", finalde beklenen performansı gösteremedi. Başarılı bir turnuva çıkaran Fabien Barthez'in kalesini gole kapattığı Fransa Milli Takımı, Zidane'ın 27. ve 45+1. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın 90+3. dakikasında Emmanuel Petit ile bir gol daha bulan Fransızlar, Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihinin ilk Dünya Kupası zaferini elde etti.

- Katılan ülke ve gol sayısı arttı

Fransa 1998'den itibaren 32 ülkenin katılımıyla oynanmaya başlayan Dünya Kupası'nda maç sayısının artmasıyla turnuva gol rekoru kırıldı.

İlk kez 32 takımın yer aldığı organizasyonda 64 maçta 171 gol atıldı. Fransa 1998, 2014 Dünya Kupası'na kadar en fazla gol atılan turnuva olma ünvanını korudu. Brezilya 2014'te de 171 gol atılmasıyla rekor paylaşıldı. Katar 2022'de kaydedilen 172 gol ise yeni rekor olarak kayıtlara geçti.

Maç başına 2,67 gol ortalaması yakalanan kupanın en skorer takımları ise 15 golle Fransa ve 14 golle Brezilya oldu.

- Matthaus ve Prosinecki tarihe geçti

Almanların unutulmaz oyuncularından Lothar Matthaeus, Fransa 1998 ile 5. kez Dünya Kupası sahnesine çıkarak tarihe geçti.

Matthaus kariyeri boyunca 1982, 1986, 1990, 1994 ve 1998 yıllarında Dünya Kupası organizasyonlarında Almanya Milli Takımı formasını giydi. Daha önce Meksika Milli Takımı'nın kalecisi Antonio Carbajal, 5 Dünya Kupası'nda yer alan ilk isim olmuştu.

Bir dönem Kayserispor ve Denizlispor'un teknik direktörlüğünü de yapan Robert Prosinecki ise futbolculuk döneminde Dünya Kupası tarihinde iki farklı ülke adına gol atan ilk oyuncu oldu. İtalya 1990'da Yugoslavya formasıyla Birleşik Arap Emirlikleri filelerini havalandıran Prosinecki, Fransa'daki Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla Jamaika'ya gol atmayı başardı.

- Gol kralı Suker

Fransa'daki turnuvanın gol kralı, Hırvatistan'dan Davor Suker oldu.

Rakip fileleri 6 kez havalandıran Suker'in gol krallığına ulaştığı turnuvada Arjantin'den Gabriel Batistuta ve İtalya'dan Christian Vieri beşer golle ikinci, Meksika'dan Luis Hernandez, Şili'den Marcelo Salas ve Brezilya'dan Ronaldo dörder golle üçüncü sırayı aldı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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