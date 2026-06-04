Beşiktaş, Devis Vasquez ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'dan kiraladığı Devis Vasquez ile yollarını ayırdı.

calendar 04 Haziran 2026 17:18 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 17:28
Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Devis Vasquez ile yollarını ayırdı
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Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta kadro planlaması çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar, kaleci Devis Vasquez ile yollarını ayırdı.

VASQUEZ, İSTANBUL'DAN AYRILDI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Roma'dan renklerine bağladığı ve sezon sonuna kadar kiraladığı Devis Vasquez ile vedalaşıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kolombiyalı file bekçisi, bugün İstanbul'dan ayrıldı.

SADECE BİR MAÇTA FORMA GİYDİ

Devis Vasquez, Beşiktaş formasıyla sadece bir maçta forma giydi. 28 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada şans buldu ve 90 dakika sahada kaldı.

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