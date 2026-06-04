Beşiktaş, Devis Vasquez ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş 'ta kadro planlaması çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar, kaleci Devis Vasquez ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Roma'dan renklerine bağladığı ve sezon sonuna kadar kiraladığı Devis Vasquez ile vedalaşıldı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kolombiyalı file bekçisi, bugün İstanbul'dan ayrıldı.Devis Vasquez, Beşiktaş formasıyla sadece bir maçta forma giydi. 28 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada şans buldu ve 90 dakika sahada kaldı.